Регион
8 декабря, 10:29

ВС РФ признал террористической организацией польский «Съезд народных депутатов»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.

Верховный суд России постановил признать польскую структуру «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych*) террористической организацией. О данном решении, подлежащем немедленному исполнению, сообщают в пресс-службе суда.

«Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить. Признать «Съезд народных депутатов»* террористической организацией», — заявили в суде.

Организацию создал бывший депутат Государственной думы Илья Пономарёв**. Ранее его обвинили в госизмене и объявили в международный розыск.

Напомним, в ноябре генпрокурор Александр Гуцан призвал признать террористическим польский «Съезд народных депутатов»*. Он отметил, что деятельность организации направлена на насильственный захват власти и присвоение функций государственных институтов. Участники «Съезда народных депутатов»* неоднократно выступали с сепаратистскими лозунгами и намеревались оспорить территориальную целостность России.

* Организация признана нежелательной на территории России, а также признана экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Вероника Бакумченко
