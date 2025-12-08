Верховный суд России постановил признать польскую структуру «Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych*) террористической организацией. О данном решении, подлежащем немедленному исполнению, сообщают в пресс-службе суда.

«Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить. Признать «Съезд народных депутатов»* террористической организацией», — заявили в суде.

Организацию создал бывший депутат Государственной думы Илья Пономарёв**. Ранее его обвинили в госизмене и объявили в международный розыск.

Напомним, в ноябре генпрокурор Александр Гуцан призвал признать террористическим польский «Съезд народных депутатов»*. Он отметил, что деятельность организации направлена на насильственный захват власти и присвоение функций государственных институтов. Участники «Съезда народных депутатов»* неоднократно выступали с сепаратистскими лозунгами и намеревались оспорить территориальную целостность России.

