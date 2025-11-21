Генпрокурор Гуцан призвал признать террористическим польский «Съезд народных депутатов»*

Генпрокурор России Александр Гуцан подал иск в Верховный суд с требованием запретить деятельность польской организации «Съезд народных депутатов»*. Ведомство хочет официально признать её террористической.

Судебное заседание по этому административному делу уже назначено на 8 декабря. Именно Верховный суд РФ будет рассматривать иск генерального прокурора.

«Съезд народных депутатов»* (Kongres Deputowanych Ludowych*, KDL*) создан в Польше в 2022 году. По данным Генпрокуратуры, деятельность организации направлена на насильственный захват власти и присвоение функций государственных институтов. В ведомстве также заявили, что участники группы, среди которых есть бывшие депутаты, выступают с сепаратистскими лозунгами и оспаривают территориальную целостность РФ.

Один из лидеров движения, Илья Пономарёв**, был заочно приговорён к десяти годам колонии по обвинению в распространении фейков об армии и оправдании терроризма. Помимо этого, ФСБ возбудила против него дело о создании террористического сообщества и попытке насильственного захвата власти. Согласно данным спецслужбы, с 2022 по 2024 год «Съезд»* провёл семь сессий, в ходе которых были приняты десятки антиконституционных документов, включая проекты «Конституции новой России» и законов «О переходном парламенте».

Как сообщало издание The Times, данное движение планирует государственный переворот в России. По информации газеты, группа выступает в качестве политического крыла украинской террористической организации.

