Полиция Петербурга начала проверку по факту избиения звезды «Морских дьяволов» в пабе

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после госпитализации актрисы Кристины Кулишенко, известной по ролям в сериалах «Морские дьяволы», «Первый отдел» и фильме «Онегин». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе городского ГУМВД.

«Проводится проверка по данному факту. Накануне поступила телефонограмма из больницы, куда обратилась Кулишенко», — сказал собеседник агентства.

По данным местного телеканала «78», инцидент произошёл в баре на улице Римского-Корсакого. Актриса пришла в заведение с двумя спутниками. Один из мужчин, по информации источника, был сильно пьян, что привело к перепалке с другими посетителями. Когда компания вышла на улицу, Кулишенко получила несколько ударов.

Кристине Кулишенко 36 лет, и она активно снимается в кино. Среди её лучших фильмов — драма «Онегин» и приключенческий фильм «Бендер: Начало». Также актриса известна по ролям в популярных сериалах: детективе «Лихач», остросюжетном «Первый отдел», комедийном боевике «Такси под прикрытием», исторической драме «Великая» и криминальном сериале «Невский. Тень архитектора».

