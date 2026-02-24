Forbes набросился на судью из Казахстана из-за оценок Петросян на Олимпиаде

Журнал Forbes обвинил судью из Казахстана Надежду Парецкую в излишней симпатии к российской фигуристке Аделии Петросян. В центре внимания —результаты произвольной программы.

Согласно разбору, Парецкая поставила Петросян на первое место, хотя итоговой чемпионкой стала американка Алиса Лью. По оценкам судьи, Лью заняла лишь четвёртое место, уступив двум японкам. Журналисты подсчитали, что казахстанский арбитр занизила баллы Лью в среднем на 8,5 по сравнению с другими членами жюри, а другой американке Эмбер Гленн — на 5,2 балла. При этом Петросян она оценила на 8,7 балла выше среднего.

Forbes углядел в судействе Парецкой «методики холодной войны»

Как сообщал Life.ru, Петросян набрала 141,64 балла в произвольной программе. Сумма за два проката составила 214,53 балла, что позволило занять итоговое шестое место. Российская фигуристка исполнила единственный ультра-си элемент — четверной тулуп, но не справилась с приземлением: прыжок был недокручен, и спортсменка упала. Остальные элементы программы она выполнила чисто, а вращения и дорожку шагов судьи оценили четвёртым, максимальным уровнем сложности.