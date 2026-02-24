Владимир Путин
«Живёт по закону»: У Киркорова ответили на слухи о долге певца по пентхаусам на миллиард

Директор Киркорова назвала клеветой слухи о долге певца за ЖКХ в 500 тысяч рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov

Директор Филиппа Киркорова назвала ложной информацию о крупных долгах исполнителя за ЖКХ в пентхаусах, общая стоимость которых превышает миллиард рублей. Екатерина Успенская в разговоре с Super опровергла данные о задолженности артиста на 500 тысяч рублей и заявила о готовности предоставить подтверждающие документы.

«Это клевета. Можем предоставить все официальные справки. Артист живёт по закону. И оплачивает всё вовремя», — сообщила Екатерина.

Ранее появилась информация, что певец Филипп Киркоров якобы задолжал около 500 тысяч рублей за коммунальные услуги. По данным журналистов, артист не оплачивал счета за свои элитные квартиры в центре Москвы, стоимость которых превышает миллиард рублей.

