«Резали бы детей»: Вучич в шоке от записей заговорщиков с планом убийства его семьи

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что у властей есть записи, подтверждающие планирование покушения на него и его близких. По его словам, мотивы преступников основаны на лжи.

«От того, что должны были бить ребёнка до смерти, до того, что его резать. Речь идёт о людях, которые бы резали чьих-то детей. У нас есть снятый доказательный материал», — заявил Вучич журналистам.

Напомним, сербская полиция задержала в Кралево двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента Александра Вучича. Задержанные 1975 и 1983 годов рождения обсуждали действия против конституционного строя и высших органов власти. По версии следствия, они планировали купить оружие и напасть на президента, членов его семьи и сотрудников МВД. Подозреваемых арестовали на 48 часов, материалы передали в прокуратуру в Кралево.