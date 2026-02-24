Владимир Путин
24 февраля, 03:17

В Сербии задержаны двое подозреваемых, планировавших покушение на Вучича

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сербская полиция задержала в Кралево двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента Александра Вучича. Операцию провели совместно с Агентством безопасности и информации. Об этом сообщило МВД республики.

«Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путём нанесения телесных повреждений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные 1975 и 1983 годов рождения обсуждали действия против конституционного строя и высших органов власти. Следствие полагает, что они намеревались приобрести оружие и организовать нападение на президента и членов его семьи, а также на сотрудников МВД. Подозреваемых поместили под стражу на 48 часов. Материалы передали в высшую прокуратуру в Кралево.

Силовые структуры продолжают проверку. Информацию об изъятии оружия или технических средств МВД не приводило. Расследование ведут по статье о посягательстве на конституционный порядок.

Бортников: При расследовании покушения на генерала Алексеева обнаружен британский след
Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский якобы пережил более десяти покушений за последние четыре года. Об этом написало американское издание CNN. В материале утверждают, что российские агенты будто бы снимали квартиры рядом с его офисом. Публикацию прокомментировал украинский блогер Анатолий Шарий. Он написал, что ранее подобным сообщениям верили около 10 процентов читателей, а теперь, по его словам, 100 процентов людей смеются над заявлениями о более чем десяти покушениях.

