В Сербии задержаны двое подозреваемых, планировавших покушение на Вучича

Сербская полиция задержала в Кралево двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента Александра Вучича. Операцию провели совместно с Агентством безопасности и информации. Об этом сообщило МВД республики.

«Они подозреваются в том, что в период с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о насильственной смене конституционного порядка в Сербии и свержении высших государственных органов, о приобретении оружия и нападении на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жену и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путём нанесения телесных повреждений», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные 1975 и 1983 годов рождения обсуждали действия против конституционного строя и высших органов власти. Следствие полагает, что они намеревались приобрести оружие и организовать нападение на президента и членов его семьи, а также на сотрудников МВД. Подозреваемых поместили под стражу на 48 часов. Материалы передали в высшую прокуратуру в Кралево.

Силовые структуры продолжают проверку. Информацию об изъятии оружия или технических средств МВД не приводило. Расследование ведут по статье о посягательстве на конституционный порядок.

