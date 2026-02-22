Главарь киевского режима Владимир Зеленский якобы пережил более десяти покушений за последние четыре года. Об этом сообщает CNN. Телеканал пишет, что бывший комик остался в Киеве, несмотря на предложения западных союзников предоставить ему и его семье убежище за рубежом. В материале также приводится мнение, что отстранение Зеленского якобы входило в план Москвы.

«Он (Зеленский. — Прим. Life.ru) всё ещё там в (Киеве. — Прим. Life.ru), пережив не только около дюжины покушений со стороны России, но и коррупционный скандал», — отмечается в публикации.

Со ссылкой на источник, близкий к главарю киевского режима, телеканал утверждает, что российские агенты якобы снимали квартиры рядом с офисом Зеленского с задачей устранить его. Публикацию CNN прокомментировал украинский блогер Анатолий Шарий. В своём Telegram-канале он написал, что ранее подобным сообщениям верили около 10 процентов читателей, а теперь, по его словам, 100 процентов людей смеются над заявлениями о более чем десяти покушениях.

Ранее Зеленский вновь обвинил РФ в срыве переговоров и призвал привлечь к процессу ЕС. Главарь киевского режима сообщил, что Киев намерен детально координировать свои действия для обеспечения полноценного участия Европы во всех дальнейших процессах. Он также дал поручение главе оборонного ведомства Рустему Умерову подключить к диалогу Турцию и страны Ближнего Востока.