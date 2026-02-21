В Будапеште появились билборды, призывающие венгров подписать петицию против финансирования Украины из бюджета Евросоюза. На плакатах изображены Владимир Зеленский, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

В центре композиции размещён знак «Стоп», а лидеры ЕС указывают на протянутую руку главаря киевского режима. Текст на плакатах призывает венгров отправить Брюсселю послание о нежелании платить. Авторы кампании подчёркивают, что средства европейских налогоплательщиков не должны использоваться для поддержки Украины.

«Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить!» — говорится на плакатах.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии заблокировало выделение Украине военного кредита в размере 90 миллиардов евро от Евросоюза. Причиной такого решения стало то, что Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Будапешт.