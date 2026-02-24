Электронный посадочный талон приравняют к бумажному с 1 марта

В России электронный посадочный талон на самолёт официально приравняют к бумажному, начиная с 1 марта. Поправки вносятся в Правила перевозок пассажиров. Теперь при регистрации на рейс человек сможет выбрать способ создания талона.

Сейчас пассажир будет получать электронный посадочный талон сразу на почту, если не желает брать бумажный. Перевозчик в свою очередь будет обязан выслать документ на электронный адрес, указанный при покупке билета. Как и раньше посадочный билет должен содержать данные по пассажиру, а также информацию о рейсе и номер кресла на борту. Если номер гейта уже известен на момент получения талона, то его также укажут в документе.