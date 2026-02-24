В Госдуме заявили, что Россия должна быть готова к полномасштабному военному конфликту

Россия должна быть готова к любому сценарию, учитывая агрессивную риторику коллективного Запада. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его словам, анализ действий европейских политиков требует готовности даже к полномасштабному военному конфликту.

«Анализируя все заявления и действия европейских политиков, мы должны быть непременно готовы к любому развитию событий, в том числе и к полномасштабному военному конфликту. Не столь важно, как он может начаться — с операции под чужим флагом, с провокации, с открытого вторжения — пусть враг знает, что в каждом случае получит достойный отпор, и мало ему не покажется», — подчеркнул парламентарий.

Журавлёв добавил: на любой инцидент нужно отвечать уверенно и жёстко. Только так, по его мнению, западные оппоненты могут осознать, что затеяли неподъёмное дело, и победить Россию им не удастся ни при каких обстоятельствах.

Напомним, ранее генерал-майор Сергей Липовой раскрыл сценарий провокации НАТО с формой ВС РФ. По его словам, в Прибалтике на полигонах видели подразделения, одетые в российскую форму, применяющие российскую технику. Действия больше походили на провокационные, отметил генерал.