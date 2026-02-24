Путин и Лукашенко проведут Высший госсовет Союзного государства 26 февраля

В эту среду, 26 февраля, в Москве пройдет важная встреча лидеров России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в пресс-службе Кремля.

На повестке — подведение итогов совместной работы по основным направлениям интеграции на 2024–2026 годы. Но главное, что интересует экспертов: в Кремле анонсируют принятие «важных решений по практическим вопросам» развития сотрудничества в самых разных сферах.

О каких именно шагах в углублении интеграции договорятся президенты, станет известно после. Встреча пройдёт на фоне активного сближения двух стран за последние годы, поэтому заявления наверняка будут громкими.

Ранее Россия и Белоруссия на совместной коллегии военных ведомств подтвердили намерение действовать сообща для отражения современных вызовов и угроз военной безопасности. Были приняты ключевые решения, направленные на укрепление оборонного потенциала Союзного государства.