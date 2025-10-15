Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 октября, 14:27

Россия и Белоруссия подтвердили готовность вместе бороться с угрозами безопасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / V.Lawrence

Россия и Белоруссия на совместной коллегии военных ведомств подтвердили намерение действовать сообща для отражения современных вызовов и угроз военной безопасности. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Мы подтвердили готовность вместе противодействовать современным вызовам и угрозам военной безопасности», — сказал Белоусов, завершая заседание совместной коллегии министерств обороны.

Он подчеркнул, что были приняты ключевые решения, направленные на укрепление оборонного потенциала Союзного государства и углубление взаимодействия между его военными ведомствами.
В Белоруссии заявили о создании в ЕС независимого от США и НАТО ядерного компонента
Ранее Белоусов заявил о существенном наращивании военных сил НАТО на восточных рубежах. По его словам, на последних учениях альянса были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
