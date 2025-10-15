Россия и Белоруссия подтвердили готовность вместе бороться с угрозами безопасности

Россия и Белоруссия на совместной коллегии военных ведомств подтвердили намерение действовать сообща для отражения современных вызовов и угроз военной безопасности. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В Белоруссии заявили о создании в ЕС независимого от США и НАТО ядерного компонента

Ранее Белоусов заявил о существенном наращивании военных сил НАТО на восточных рубежах. По его словам, на последних учениях альянса были задействованы около 60 тысяч военнослужащих.