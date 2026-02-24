Налог на привычку: Старый «надёжный» холодильник ежегодно сжирает тысячи рублей в вашем кошельке

Новый холодильник способен сберечь от трёх тысяч рублей в год и сведёт к минимуму риск аварий из-за старого электрооборудования. Об этом в беседе с Life.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Старый холодильник кажется вечным и надёжным. Но если присмотреться к цифрам, сравнивая старый холодильник с современным прибором класса А++, то картина может поменяться. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

По словам эксперта, старые модели холодильной техники, работая круглые сутки, за год способны «накрутить» до 1000 кВт·ч. В то же время новые модели могут ограничиться годовым расходом всего около 500 кВт·ч. При тарифах 2026 года разница в оплате счетов способна достичь суммы от трёх тысяч рублей в год. Получается, что владение старым холодильником превращается в своего рода скрытый налог, который приходится платить ежемесячно.

Технологии за последние несколько лет ушли вперёд. Например, раньше моторы работали рывками, постоянно включаясь на полную мощность. Теперь современные инверторы в устройствах А++ действуют плавно, подстраиваясь под нужную температуру. К тому же со временем изоляция в стенках старых шкафов разрушается. Холод внутри держится хуже, мотор вынужден работать почти без пауз, сжигая электричество, отметил собеседник Life.ru.

Важно помнить и о безопасности. Изношенная проводка и старые реле в холодильниках могут привести к возгораниям. Сейчас в некоторых организациях работают программы утилизации, которые позволяют сдать старый прибор и получить деньги или скидку на новый. Это помогает законно избавиться от техники, чей ресурс исчерпан. На мой взгляд, покупка модели А++ может окупиться всего за пять лет только за счёт разницы в квитанциях. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

