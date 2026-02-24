«Умершую» на 13 лет экс-чиновницу Ступину «воскресили» звонки дочери

При расследовании убийства двух обнальщиков следователи случайно вышли на экс-замминистра ЖКХ Астраханской области Марианну Ступину. По данным kp.ru, бывшую чиновницу, которая инсценировала собственную смерть и 13 лет скрывалась от правосудия, выдали звонки дочери.

Правоохранители заметили, что дочь часто общается по телефону с некой женщиной, а биллинг совпадал с адресом, где раньше жила Ступина с мужем. Женщина представлялась Татьяной и показывала ксерокопию чужого паспорта. Однако супруг сразу признал её.

«Мы установили прослушку. А потом пришли с обыском, сразу взяли образцы ДНК у неё и дочки», — рассказал источник издания.

Напомним, Марианна Ступина скрывалась от следствия 13 лет. Ей грозил срок за присвоение 117 млн рублей бюджетных денег. А чтобы её не искали, женщина инсценировала собственную смерть, найдя похожий на себя труп.