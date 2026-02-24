Путин назвал важнейшим вклад ФСБ в безопасность России

Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии ФСБ дал высокую оценку работе ведомства. Президент РФ подчеркнул, что сотрудники спецслужб вносят ключевой вклад в защиту суверенитета страны и безопасность граждан.

Особо глава государства отметил итоги прошедшего 2025 года. По словам Путина, на всех направлениях сотрудники ФСБ работали достойно и с честью справлялись с поставленными задачами.

Напомним, ранее Путин прибыл на заседание коллегии ФСБ. Традиционно на таких мероприятиях подводятся итоги года и ставятся новые задачи. В прошлом году Путин отмечал, что федеральная служба остаётся сильным и надёжным звеном в системе национальной безопасности, и призывал продолжать системную работу по всем профильным направлениям.