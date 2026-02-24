Любимый туристами остров Бали столкнулся с масштабным наводнением. С началом сезона дождей уровень воды в популярных курортных зонах поднялся выше колен, местные жители и туристы вынуждены передвигаться по затопленным улицам на надувных лодках и сап-бордах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Последние три дня дождь шёл без остановки. В результате из берегов вышла река Бадунг, затопившая крупнейшие жилые массивы в туристических зонах Бадунг, Джембрана и Гианьяр. Местные жители признаются, что подобного наводнения не видели уже 15 лет.

На Бали из-за наводнения эвакуируют туристов, по улицам плывут питоны. Видео © Telegram/Mash

Сильнее всего пострадали курорты Кута, Легиан и Семиньяк на юго-западе острова. В районе Санур уровень воды достигает 30-70 сантиметров. Жителей пляжных районов Легиан начали эвакуировать.

В социальных сетях публикуют жуткие видео с рептилиями, которые плывут прямо вдоль домов. Во время наводнений змеи, включая питонов, выбираются из укрытий и ищут сухие места, что добавляет экстремальности и без того опасной ситуации.

В настоящий момент на Бали находятся около 35 тысяч эмигрантов из России и примерно 18 тысяч туристов. Всего за год Индонезию посещают более 215 тысяч граждан РФ.

