Стала известна личность россиянки, погибшей при наводнении на Бали

Стала известна личность россиянки, погибшей во время наводнения в индонезийском Бали. По имеющейся информации, жертвой стихии стала Ксения Козырина из города Ревда в Свердловской области, сообщает SHOT.

Как пишет Telegram-канал, в день трагедии девушка ехала на мопеде в гости и попыталась преодолеть участок дороги, который уже был частично затоплен. Родственники погибшей осведомлены о случившемся. В настоящее время они занимаются организацией процедуры возвращения тела в Россию.

Ранее Life.ru писал о том, что на индонезийском острове Бали в результате мощных наводнений погибла гражданка России. 30-летнюю женщину унесло паводком, когда она пыталась проехать на скутере через затопленный участок дороги. Полиция призывает жителей и туристов быть крайне осторожными в условиях непогоды и настоятельно не рекомендует пытаться пересекать затопленные дороги и мосты, подчеркивая, что безопасность должна быть главным приоритетом.