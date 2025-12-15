Россиянка погибла на Бали во время мощного наводнения, её унесло паводком

На индонезийском острове Бали в результате мощных наводнений погибла гражданка России. По данным местной полиции, 30-летнюю женщину унесло паводком, когда она пыталась проехать на скутере через затопленный участок дороги.

Наводнение на Бали. Видео © Х / Volcaholic

Инцидент произошёл в округе Бадунг, наиболее пострадавшем от проливных дождей. Как заявил начальник полиции Бадунга Ариф Батубара, скутер с россиянкой потоком воды снёс под мост. Ведомство провело все необходимые процедуры, включая взаимодействие с консульской службой.

Полиция призывает жителей и туристов быть крайне осторожными в условиях непогоды и настоятельно не рекомендует пытаться пересекать затопленные дороги и мосты, подчеркивая, что безопасность должна быть главным приоритетом.