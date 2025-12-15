Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 18:51

Россиянка погибла на Бали во время мощного наводнения, её унесло паводком

На индонезийском острове Бали в результате мощных наводнений погибла гражданка России. По данным местной полиции, 30-летнюю женщину унесло паводком, когда она пыталась проехать на скутере через затопленный участок дороги.

Наводнение на Бали. Видео © Х / Volcaholic

Инцидент произошёл в округе Бадунг, наиболее пострадавшем от проливных дождей. Как заявил начальник полиции Бадунга Ариф Батубара, скутер с россиянкой потоком воды снёс под мост. Ведомство провело все необходимые процедуры, включая взаимодействие с консульской службой.

Полиция призывает жителей и туристов быть крайне осторожными в условиях непогоды и настоятельно не рекомендует пытаться пересекать затопленные дороги и мосты, подчеркивая, что безопасность должна быть главным приоритетом.

Среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть россияне, заявила Захарова
Среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть россияне, заявила Захарова

Ранее мы писали о другом природном катаклизме: в провинции Сафи на западе Марокко 21 человек погиб в результате наводнений, ещё 32 пострадали. Наводнения произошли в воскресенье после проливных дождей. Также на Шри-Ланке число погибших в результате последствий тропического циклона «Дитва» на Шри-Ланке за несколько недель достигло 643 человек.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Х / Volcaholic

Виталий Приходько
  • Новости
  • Индонезия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar