В Марокко в результате наводнений погиб 21 человек, 32 пострадали

В провинции Сафи на западе Марокко 21 человек погиб в результате наводнений, ещё 32 пострадали. Об этом пишет Reuters со ссылкой на власти.

Наводнение в Марокко. Видео © X / Volcaholic

По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 21 человек. Ещё 32 человека получили травмы, при этом большинство пострадавших уже выписаны из больниц.

Наводнения произошли в воскресенье после проливных дождей. Как отмечают власти, одного часа интенсивных осадков оказалось достаточно, чтобы затопить жилые дома и магазины в старой части города Сафи, смыть автомобили и перекрыть многие дороги в самом городе и его окрестностях. Спасательные работы продолжаются.

А ранее в Марокко обрушились два здания в городе Фес, в результате чего погибли 19 человек, среди них четверо детей. Шестнадцать человек получили травмы, среди них двое беременных женщин, все пострадавшие госпитализированы. Из-под завалов удалось извлечь ребёнка, который выжил, а также несколько раненых, состояние которых оценивается как критическое.