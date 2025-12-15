Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 23:07

В Марокко в результате наводнений погиб 21 человек, 32 пострадали

В провинции Сафи на западе Марокко 21 человек погиб в результате наводнений, ещё 32 пострадали. Об этом пишет Reuters со ссылкой на власти.

Наводнение в Марокко. Видео © X / Volcaholic

По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 21 человек. Ещё 32 человека получили травмы, при этом большинство пострадавших уже выписаны из больниц.

Наводнения произошли в воскресенье после проливных дождей. Как отмечают власти, одного часа интенсивных осадков оказалось достаточно, чтобы затопить жилые дома и магазины в старой части города Сафи, смыть автомобили и перекрыть многие дороги в самом городе и его окрестностях. Спасательные работы продолжаются.

Количество погибших от шторма на Шри-Ланке увеличилось до 643 человек
Количество погибших от шторма на Шри-Ланке увеличилось до 643 человек

А ранее в Марокко обрушились два здания в городе Фес, в результате чего погибли 19 человек, среди них четверо детей. Шестнадцать человек получили травмы, среди них двое беременных женщин, все пострадавшие госпитализированы. Из-под завалов удалось извлечь ребёнка, который выжил, а также несколько раненых, состояние которых оценивается как критическое.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / Volcaholic

Тимур Хингеев
  • Новости
  • марокко
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar