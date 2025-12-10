Путин в Индии
10 декабря, 10:36

В Марокко обрушились два здания, погибли 19 человек

В Марокко обрушилось два здания, 19 погибших и 16 пострадавших. Обложка © Х / Ariel Oseran

В Марокко обрушились два здания в городе Фес, в результате чего погибли 19 человек, среди них четверо детей, а 16 получили ранения. Об этом сообщило издание Hespress со ссылкой на местные власти.

В Марокко обрушилось два здания, 19 погибших и 16 пострадавших. Видео © Х / Ariel Oseran

Ночью в городе Фес произошло обрушение двух зданий, сообщили местные власти. На месте ведутся поисково-спасательные работы. По предварительной информации, погибли 19 человек, в том числе четверо детей. Шестнадцать человек получили травмы, среди них двое беременных женщин, все пострадавшие госпитализированы. Из-под завалов удалось извлечь ребёнка, который выжил, а также несколько раненых, состояние которых оценивается как критическое.

Ранее оползень на медном руднике в ДР Конго унёс жизни более 30 человек. Количество погибших может увеличиться по мере продолжения поисково-спасательных работ. По последним данным, спасатели уже обнаружили тела 32 человек.

