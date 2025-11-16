Более 30 шахтёров погибли при жутком обрушении медного рудника в Конго

Оползень на медном руднике в ДР Конго унёс жизни более 30 человек. Губернатор Луалабы Фифи Массука предупреждает, что число погибших может возрасти по мере продолжения поисковых операций.

Более 30 человек погибли из-за обрушения шахты в Конго. Видео © Х / Rolf_Georg_E

«По последним данным, спасатели обнаружили тела 32 погибших, а поисково-спасательные операции всё ещё продолжаются», — констатирует издание Times of India.

По одной из версий, катастрофе мог предшествовать конфликт между охраной предприятия и местными шахтёрами. Издание предполагает, что в ходе столкновений охранники применили оружие для разгона людей и повредили самодельную переправу, обрушение которой затем спровоцировало масштабный оползень.

Ранее Life.ru сообщал, что в Стамбуле произошло обрушение грунта на строительной площадке станции метро «Кабаташ». Пятеро рабочих оказались под завалами. Позже стало известно, что один сотрудник погиб.