В Стамбуле при обвале грунта на строящейся станции метро погиб рабочий

В Стамбуле при обвале грунта на строящейся станции метро «Кабаташ» погиб один рабочий. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

Инцидент произошёл в субботу в центре турецкого мегаполиса. Двоих рабочих извлекли из-под завалов спасатели, ещё трое смогли выбраться самостоятельно.

«Один из госпитализированных после обвала грунта рабочих скончался в больнице», — написал Гюнер в соцсети X. Состояние ещё двоих рабочих оценивается врачами как стабильное, они находятся под наблюдением.

Напомним, обрушение грунта произошло на строительной площадке станции метро «Кабаташ», в результате которого под завалами оказались пятеро рабочих. В результате инцидента, случившегося в ночь с пятницы на субботу, пятеро рабочих оказались под завалами. Строящаяся станция «Кабаташ» расположена на берегу пролива Босфор и должна стать конечной остановкой новой линии метро М7. Открытие станции запланировано на 2027 год, но реализация проекта неоднократно сталкивалась с задержками, в основном из-за обнаружения множественных археологических находок в процессе прокладки маршрута.