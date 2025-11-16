Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 ноября, 00:38

В Стамбуле при обвале грунта на строящейся станции метро погиб рабочий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gd_project

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gd_project

В Стамбуле при обвале грунта на строящейся станции метро «Кабаташ» погиб один рабочий. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдуллах Гюнер.

Инцидент произошёл в субботу в центре турецкого мегаполиса. Двоих рабочих извлекли из-под завалов спасатели, ещё трое смогли выбраться самостоятельно.

«Один из госпитализированных после обвала грунта рабочих скончался в больнице», — написал Гюнер в соцсети X. Состояние ещё двоих рабочих оценивается врачами как стабильное, они находятся под наблюдением.

Ещё двоих туристов экстренно госпитализировали из отеля в Стамбуле
Ещё двоих туристов экстренно госпитализировали из отеля в Стамбуле

Напомним, обрушение грунта произошло на строительной площадке станции метро «Кабаташ», в результате которого под завалами оказались пятеро рабочих. В результате инцидента, случившегося в ночь с пятницы на субботу, пятеро рабочих оказались под завалами. Строящаяся станция «Кабаташ» расположена на берегу пролива Босфор и должна стать конечной остановкой новой линии метро М7. Открытие станции запланировано на 2027 год, но реализация проекта неоднократно сталкивалась с задержками, в основном из-за обнаружения множественных археологических находок в процессе прокладки маршрута.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar