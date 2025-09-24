«‎Врата в ад»: Очевидцы в ужасе сняли на видео появление воронки в земле глубиной 50 метров

В Бангкоке часть улицы ушла под землю возле одной из крупнейших больниц Таиланда, глубина воронки достигла 50 метров. Информация о пострадавших пока не приводилась. Об инциденте сообщает издание The Nation Thailand, публикуя снятые очевидцами кадры появления «врат в ад».

В Бангкоке часть улицы провалилась. Видео © Х / PicturesFoIder / MarioNawfal

«Утром в среду перед зданием больницы в Бангкоке образовался провал глубиной 50 метров, в результате чего под землю провалились автомобили и электрические столбы», — рассказал журналистам губернатор Чадчарт Ситтипунт.

Обрушение грунта случилось около госпиталя Ваджира на улице Самсен в районе Дусит. По предварительным данным, обвал произошёл на стыке между тоннелем метро и станцией, так как излишки подземных воды размыли почву. Известно, что просели и здания, находящиеся рядом с местом ЧП. Сейчас клиника Ваджир приостановила работу. На появившихся в Сети кадрах, снятых очевидцами, видно, как грунт стремительно проседает и образуется гигантская воронка. Автомобилисты едва успевают отогнать машины, а люди в панике разбегаются. Местные власти пообещали устранить разлом в кратчайшие сроки.

А ранее в итальянской коммуне Вальданьо автомобиль с 64-летним Леоном Нардоном и его 21-летним сыном Франческо провалился в воронку, которая внезапно возникла посреди моста.