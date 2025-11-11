84 человека обратились за помощью после обрушения на похоронах в Чечне
Обложка © VK / Адам Алхамов
После обрушения деревянной конструкции на похоронной церемонии в чеченском селе Ишхой-Юрт медицинская помощь потребовалась 84 пострадавшим. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов.
«Всего за медицинской помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, из них 2 — в отделение реанимации», — написал чиновник.
Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь и теперь находятся под наблюдением врачей по месту жительства.
Напомним, инцидент произошёл сегодня. В ходе траурной церемонии обрушились деревянные перекрытия, из-за чего стоявшие на них женщины провалились в подвал и получили травмы. Присутствовавшие на мероприятии мужчины в это время находились на улице. Ранее сообщалось о 42 раненых.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.