84 человека обратились за помощью после обрушения на похоронах в Чечне

После обрушения деревянной конструкции на похоронной церемонии в чеченском селе Ишхой-Юрт медицинская помощь потребовалась 84 пострадавшим. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов.

«Всего за медицинской помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, из них 2 — в отделение реанимации», — написал чиновник.

Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь и теперь находятся под наблюдением врачей по месту жительства.