11 ноября, 15:38

84 человека обратились за помощью после обрушения на похоронах в Чечне

Обложка © VK / Адам Алхамов

После обрушения деревянной конструкции на похоронной церемонии в чеченском селе Ишхой-Юрт медицинская помощь потребовалась 84 пострадавшим. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов.

«Всего за медицинской помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, из них 2 — в отделение реанимации», — написал чиновник.

Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь и теперь находятся под наблюдением врачей по месту жительства.

Напомним, инцидент произошёл сегодня. В ходе траурной церемонии обрушились деревянные перекрытия, из-за чего стоявшие на них женщины провалились в подвал и получили травмы. Присутствовавшие на мероприятии мужчины в это время находились на улице. Ранее сообщалось о 42 раненых.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

