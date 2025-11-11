Россия и США
11 ноября, 13:46

Подсчитан девятизначный ущерб от обрушения «Снежкома» в Красногорске

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Ущерб от обрушения части колонны в горнолыжном комплексе «Снежком» в Красногорске может составить до 100 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

«Сам ущерб может составить до 100 миллионов рублей», — оценили в ВСС.

При этом подчёркивается, что ответственность подрядчика, вероятно, застрахована.

Число повреждённых машин при сносе «Снежкома» в Красногорске выросло до 145
Число повреждённых машин при сносе «Снежкома» в Красногорске выросло до 145

Напомним, что сегодня утром при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло масштабное обрушение конструкции. Опора упала на землю с огромной высоты, и её обломки разлетелись на десятки метров, повредив, как изначально сообщалось, более 60 припаркованных автомобилей. В результате происшествия пострадали не менее трёх человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно, вина за обрушение лежит на подрядной организации, проводившей работы.

