Подсчитан девятизначный ущерб от обрушения «Снежкома» в Красногорске

Ущерб от обрушения части колонны в горнолыжном комплексе «Снежком» в Красногорске может составить до 100 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

«Сам ущерб может составить до 100 миллионов рублей», — оценили в ВСС.

При этом подчёркивается, что ответственность подрядчика, вероятно, застрахована.