Число повреждённых машин при сносе «Снежкома» в Красногорске выросло до 145
Обложка © SHOT
Количество машин, получивших повреждения в результате демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске, увеличилось до 145. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.
«Предварительно, обломками упавшей конструкции повреждены 145 автомобилей, работа по обследованию прилегающей территории продолжается», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, что сегодня утром при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло масштабное обрушение конструкции. Опора упала на землю с огромной высоты, и её обломки разлетелись на десятки метров, повредив, как изначально сообщалось, более 60 припаркованных автомобилей. В результате происшествия пострадали не менее трёх человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно, вина за обрушение лежит на подрядной организации, проводившей работы.
