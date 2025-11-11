Россия и США
11 ноября, 13:27

Число повреждённых машин при сносе «Снежкома» в Красногорске выросло до 145

Обложка © SHOT

Количество машин, получивших повреждения в результате демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске, увеличилось до 145. Об этом рассказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.

«Предварительно, обломками упавшей конструкции повреждены 145 автомобилей, работа по обследованию прилегающей территории продолжается», уточнил собеседник агентства.

Напомним, что сегодня утром при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске произошло масштабное обрушение конструкции. Опора упала на землю с огромной высоты, и её обломки разлетелись на десятки метров, повредив, как изначально сообщалось, более 60 припаркованных автомобилей. В результате происшествия пострадали не менее трёх человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно, вина за обрушение лежит на подрядной организации, проводившей работы.

    avatar