Число пострадавших при обрушении пола на похоронах в Чечне возросло до 42

Число пострадавших в результате обрушения пола в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечны значительно возросло. По последней информации, предоставленной источником Life.ru, количество пострадавших достигло 42 человек.

Напомним, в чеченском селе Ишхой-Юрт в результате обрушения во время похоронной церемонии пострадали женщины. Инцидент произошёл, когда собравшиеся в помещении гостьи провалились в подвал из-за того, что перекрытия не выдержали их веса. На момент происшествия мужская часть траурной процессии находилась на улице.