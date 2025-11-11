Число пострадавших при обрушении пола на похоронах в Чечне возросло до 42
Число пострадавших в результате обрушения пола в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечны значительно возросло. По последней информации, предоставленной источником Life.ru, количество пострадавших достигло 42 человек.
Инсайдер также предоставил нам фотографии с места происшествия.
Напомним, в чеченском селе Ишхой-Юрт в результате обрушения во время похоронной церемонии пострадали женщины. Инцидент произошёл, когда собравшиеся в помещении гостьи провалились в подвал из-за того, что перекрытия не выдержали их веса. На момент происшествия мужская часть траурной процессии находилась на улице.
