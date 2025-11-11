20 женщин провалились в подвал на похоронах в Чечне

В селе Ишхой-Юрт в Чечне на похоронах пострадали около 20 женщин. Как пишет Baza, во время церемонии мужчины находились на улице, а гостьи собрались внутри дома. Пол под их весом не выдержал и обрушился, в результате чего они провалились в подвал.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, уточняются их травмы и состояние.

А ранее в Красногорске при демонтаже «Снежкома» двое человек получили травмы. Один из пострадавших, как запечатлели кадры видео, получил повреждение ноги, когда его завалило обломками камней и металлическими элементами. В этот момент он находился возле припаркованных машин. Другая жертва инцидента, женщина, пострадала от осколков стекла из соседнего здания, получив порезы.