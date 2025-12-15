Среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть россияне, заявила Захарова

Среди погибших в результате теракта на сиднейском пляже есть граждане России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.