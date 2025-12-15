Среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть россияне, заявила Захарова
Обложка © ТАСС / АР / Mark Baker
Среди погибших в результате теракта на сиднейском пляже есть граждане России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Напомним, 14 декабря неизвестные открыли огонь в районе пляжа Бонди в Сиднее, после чего правоохранительные органы начали спецоперацию по поимке нападавших. Власти официально квалифицировали произошедшее как террористический акт. Число погибших в результате теракта на пляже Бонди выросло до 16 человек. Не менее 40 пострадавших остаются в больницах.
