Полиция сообщила, что при теракте в Сиднее пострадали не менее 40 человек

Не менее 40 человек получили ранения и остаются в больницах после теракта в Сиднее. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс. В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а медслужбы города работают с пострадавшими, доставленными в разные клиники.

«Полиция продолжает расследование массовой стрельбы, в результате которой вчера вечером на востоке Сиднея погибли 16 человек (включая одного из нападавших. — Прим. Life.ru) и 40 получили ранения», — указали в пресс-службе полиции.

Часть раненых находится в тяжёлом состоянии, врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим, уточнил министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк.

Напомним, число погибших в результате теракта на пляже Бондай в Сиднее увеличилось до 16. Ранее власти подтверждали гибель 15 человек, включая ребёнка, который умер ночью в детской больнице Сиднея. Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк также заявлял, что нескольких пострадавших перевели в специализированные медицинские учреждения.

Напомним, 14 декабря в районе пляжа Бондай в Сиднее во время мероприятия, приуроченного к празднованию еврейского праздника Ханука, произошла стрельба. По данным полиции, в момент нападения на площадке находились более тысячи человек. Правоохранительные органы уточняли, что одного из нападавших застрелили при задержании, второй получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу в критическом состоянии. СМИ также сообщали, что среди пострадавших в результате атаки есть гражданка России.