Число погибших в результате теракта в Сиднее увеличилось до 16

Число погибших в результате теракта на пляже Бондай в Сиднее увеличилось до 16. Об этом сообщила телерадиокорпорация ABC.

Ранее власти региона подтверждали гибель 15 человек. Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщал, что среди погибших был ребёнок, который умер в ночное время в детской больнице Сиднея. Он также информировал о переводе нескольких раненых в специализированное медицинское учреждение.

Власти штата продолжают уточнять сведения о состоянии пострадавших и взаимодействуют с экстренными службами.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по людям в районе пляжа Бондай в Сиднее 14 декабря во время мероприятия, приуроченного к еврейскому празднику Ханука. По информации полиции, на месте находились более тысячи человек, в том числе семьи с детьми. Один из нападавших погиб при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии. СМИ уведомляют, что среди пострадавших в Сиднее есть россиянка.