Россия и США
«Буревестник»
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 декабря, 20:14

Число погибших в результате теракта в Сиднее увеличилось до 16

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AstroStar

Число погибших в результате теракта на пляже Бондай в Сиднее увеличилось до 16. Об этом сообщила телерадиокорпорация ABC.

Ранее власти региона подтверждали гибель 15 человек. Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщал, что среди погибших был ребёнок, который умер в ночное время в детской больнице Сиднея. Он также информировал о переводе нескольких раненых в специализированное медицинское учреждение.

Власти штата продолжают уточнять сведения о состоянии пострадавших и взаимодействуют с экстренными службами.

Переживший холокост русскоговорящий мужчина погиб, закрыв жену при теракте в Сиднее
Переживший холокост русскоговорящий мужчина погиб, закрыв жену при теракте в Сиднее

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по людям в районе пляжа Бондай в Сиднее 14 декабря во время мероприятия, приуроченного к еврейскому празднику Ханука. По информации полиции, на месте находились более тысячи человек, в том числе семьи с детьми. Один из нападавших погиб при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии. СМИ уведомляют, что среди пострадавших в Сиднее есть россиянка.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Австралия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar