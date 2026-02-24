Путин пообщался в Кремле с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД Вьетнама Ле Хоай Чунга. Об этом рассказали в администрации главы государства. Москва считает Ханой важным торговым партнёром в Азии. Иностранный дипломат прибыл в российскую столицу как спецпосланник генсекретаря ЦК Компартии.

Ле Хоай Чунг также пообщался с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, который на встрече напомнил, что Россия укрепляет контакты с Вьетнамом с позиции дружбы, доверия и взаимопомощи. Ле Хоай Чунга выразил благодарность за приём в Москве и отметил, что Россия активно развивается, занимая всё более важное место в мире.

Ранее в Кремле рассказали, что в эту среду, 26 февраля, в Москве пройдёт важная встреча лидеров России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства.