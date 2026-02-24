У Зеленского назвали условия Киева для прекращения огня

Киев готов прекратить огонь на нынешних линиях фронта, но отказывается уступать территории, заявил советник ОП Украины Сергей Лещенко. В интервью катарскому телеканалу Al-Jazeera он изложил позицию украинской стороны.

«Мы готовы остановить войну на линиях соприкосновения, но уступать нашу территорию не будем. Уступать территорию для нас неприемлемо, но мы обсуждаем проблему, чтобы достичь её урегулирования», — заявил Лещенко.

По его словам, территориальный вопрос обсуждается в Женеве «по просьбе партнёров», и для успеха переговоров они должны проходить тайно.

Лещенко также отметил, что Киев поддерживает желание Вашингтона завершить конфликт но рассчитывает на «давление США на Россию, чтобы та пошла на уступки».