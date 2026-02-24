Владимир Путин
Зеленский заявил о готовности украинцев к компромиссам ради мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский в интервью канадскому CBC News заявил, что украинское общество готово пойти на определённые компромиссы для завершения конфликта с Россией. При этом он добавил, что такие уступки не должны ставить под угрозу независимость и достоинство страны.

«Я думаю, что люди готовы к любым компромиссам, которые не приведут к потере достоинства и независимости страны», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет устроить грандиозную церемонию подписания всех мирных документов по Украине в один день. Однако экс-комик считает, что сначала необходимо урегулировать вопрос гарантий безопасности.

