24 февраля, 14:09

Советы в мессенджере и нож в школе: 16-летнюю задержали по делу о нападении в Прикамье

В Прикамье задержали 16-летнюю по делу о нападении в школе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ozgur_oral

16-летнюю жительницу Пскова задержали по делу о нападении с ножом в школе города Александровска Пермского края. Об этом 24 февраля сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, девушка вела переписку в одном из мессенджеров с 13-летним подростком из Александровска и давала ему советы, рекомендации и указания по совершению убийства сверстников.

«Подросток, находясь под влиянием обвиняемой, 19 февраля 2026 года нанес ножевые ранения своему однокласснику на территории учебного учреждения в городе Александровске», — уточнили в СК.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет переписку между фигурантами. Девушке вменяется пособничество в покушении на убийство.

За последние годы правоохранительные органы фиксируют рост числа преступлений, связанных с влиянием через интернет и мессенджеры. Следствие в подобных делах отдельно оценивает роль переписки и возможное психологическое воздействие на несовершеннолетних.

Школьник, как сообщалось ранее, напал на одноклассника на территории школы 19 февраля. О состоянии пострадавшего в официальном сообщении не уточняется. Малолетнего агрессора обезвредили учителя. Пострадавший был в тяжёлом состоянии, но позже минздрав сообщил, что подросток пришёл в сознание, его жизни ничего не угрожает.

Марина Фещенко
