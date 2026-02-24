Связанный с Эпштейном бывший генсек Совета Европы пытался свести счёты с жизнью

Экс-генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд попал в больницу после попытки самоубийства. Об этом сообщает норвежский портал iNyheter со ссылкой на источник.

«Ягланд неделю назад был госпитализирован после попытки суицида», — говорится в сообщении iNyheter.

По данным издания, политик был госпитализирован неделю назад, его состояние оценивается как серьёзное. Источник отказался уточнять, в какой именно больнице находится Ягланд.

Ранее Центральное управление Норвегии по расследованию экономических преступлений возбудило против него дело по подозрению в коррупции. Основанием стали материалы из архива скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Турбьёрну Ягланду 75 лет. В 1996-1997 годах он занимал пост премьер-министра Норвегии, а в 2009-2019 годах был генеральным секретарём Совета Европы.

Судьба огромного количества высокопоставленных чиновников, дипломатов и политиков сейчас остаётся туманной из-за их связей с Джеффри Эпштейном. Ранее Life.ru сообщал, что публикация новых документов из его дела привела к серьёзным карьерным потерям как минимум для 11 известных фигур из бизнеса, политики и спорта.