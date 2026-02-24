Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 14:40

Связанный с Эпштейном бывший генсек Совета Европы пытался свести счёты с жизнью

Турбьёрн Ягланд. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Турбьёрн Ягланд. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Экс-генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд попал в больницу после попытки самоубийства. Об этом сообщает норвежский портал iNyheter со ссылкой на источник.

«Ягланд неделю назад был госпитализирован после попытки суицида», — говорится в сообщении iNyheter.

По данным издания, политик был госпитализирован неделю назад, его состояние оценивается как серьёзное. Источник отказался уточнять, в какой именно больнице находится Ягланд.

Ранее Центральное управление Норвегии по расследованию экономических преступлений возбудило против него дело по подозрению в коррупции. Основанием стали материалы из архива скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Турбьёрну Ягланду 75 лет. В 1996-1997 годах он занимал пост премьер-министра Норвегии, а в 2009-2019 годах был генеральным секретарём Совета Европы.

Экс-посла Британии в США задержали по делу Эпштейна
Экс-посла Британии в США задержали по делу Эпштейна

Судьба огромного количества высокопоставленных чиновников, дипломатов и политиков сейчас остаётся туманной из-за их связей с Джеффри Эпштейном. Ранее Life.ru сообщал, что публикация новых документов из его дела привела к серьёзным карьерным потерям как минимум для 11 известных фигур из бизнеса, политики и спорта.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • норвегия
  • Джеффри Эпштейн
  • Файлы Эпштейна
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar