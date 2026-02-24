Самый дешёвый кроссовер GAC сняли с продажи в России

Китайский автоконцерн GAC объявил о корректировке своего присутствия на российском рынке. Как сообщили в пресс-службе компании, продажи самой дешёвой и популярной модели — кроссовера GS3 — временно приостанавливаются из-за нестабильной ситуации.

«В условиях текущей нестабильности автомобильного рынка, которая обусловлена комплексом факторов — от экономической ситуации до изменений в структуре спроса и предложения, — мы приняли решение скорректировать присутствие модели GAC GS3 на российском рынке», — пояснили в автоконцерне.

В компании подчеркнули, что это не окончательный уход. В настоящее время приоритетом для GAC является изучение потребностей и отзывов клиентов, а также анализ рыночной динамики. Там отметили планы проработать возможность возвращения GAC GS3 на российский рынок. Окончательное решение будет приниматься исходя из актуальной ситуации и обратной связи от покупателей.

Ранее сообщалось, что китайские автогиганты Geely и GAC рискуют покинуть Россию, если до середины 2026-го не запустят локализацию. Бренды востребованы, но отсутствие своих заводов в РФ становится критичным, поскольку Пекин ужесточает экспортные ограничения.