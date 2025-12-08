Китайские бренды Geely и GAC могут исчезнуть с российского рынка

Популярные китайские автомобильные бренды Geely и GAC могут уйти с российского рынка. Такой прогноз сделала гендиректор автодилера «Рольф» Светлана Виноградова.

«Мы не исключаем, что эти бренды покинут российский рынок, если в течение I полугодия 2026 года не приступят к локализации», — заявила Виноградова во время презентации.

Она отметила, что у марок серьёзная доля рынка и они востребованы у россиян, но отсутствие собственного производства в РФ создаёт риск. При этом в «Рольфе» прогнозируют появление на рынке двух-трёх новых китайских брендов. Основная причина изменений — ужесточение экспортных ограничений со стороны Китая, из-за которых доля параллельного импорта новых автомобилей может упасть до 4%.

Ранее сообщалось, что по прогнозам Минпромторг России, в 2025 году объём продаж новых автомобилей всех сегментов в стране составит около 1,5 миллиона единиц. Этот показатель окажется ниже прошлогоднего уровня (1,8 миллиона автомобилей), однако меры государственного стимулирования спроса, а также корректировка производственных программ отечественных автопроизводителей позволят сохранить рынок на устойчивой траектории.