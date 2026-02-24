Россиянки вошли в топ-5 иностранных невест в Турции по итогам 2025 года

В 2025 году россиянки заняли пятое место среди иностранных невест, заключивших брак с гражданами Турции. Всего за прошлый год 1630 гражданок РФ вышли замуж за турок, что составило 5,7% от общего числа браков с участием иностранок. Об этом сообщают данные Турецкого статистического института (TUIK).

Для сравнения: в 2024 году таких браков было более двух тысяч, а в 2023-м — более 2,4 тысячи.

Лидером по числу браков с иностранцами стала Сирия: сирийцы лидируют и среди женихов, и среди невест. Всего в 2025 году число женихов-иностранцев в Турции достигло 5347, а иностранных невест — 28,6 тысячи. При этом 75 россиян женились на турчанках.

Общая статистика по Турции показывает снижение числа браков на 3% — до 552 тысяч, тогда как количество разводов выросло на 2,6%, превысив 193 тысячи. Продолжает расти и средний возраст вступления в первый брак: для мужчин он составил 28,5 года, для женщин — 26 лет.

