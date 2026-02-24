«Откуда вы приехали?»: Канадка плачет из-за внезапно проявившегося русского акцента

Жительница Онтарио Тара Ливингстон после операции неожиданно начала говорить с русским акцентом. О необычном изменении речи она рассказала Jam Press.

История началась в ноябре 2023 года, когда женщина перенесла инсульт. После него у неё развилось расстройство речевой деятельности: ей было трудно говорить и понимать окружающих. Постепенно, благодаря терапии, речь начала восстанавливаться.

Однако в феврале 2024 года после очередной операции произошёл новый поворот. Проснувшись, Ливингстон обратилась к медсёстрам и поняла, что её речь изменилась — появился выраженный русский акцент.

«Я была так озадачена», — вспоминает она.

Врачи диагностировали у женщины синдром иностранного акцента — редкое неврологическое расстройство, которое может возникнуть после инсульта или травмы мозга. При нём речь человека звучит так, будто он говорит с акцентом, характерным для другой страны, хотя он никогда там не жил и язык специально не изучал.

По словам Ливингстон, изменение голоса серьёзно повлияло на её повседневную жизнь. Несмотря на то что она канадка, окружающие теперь часто воспринимают её как иностранку. Люди регулярно спрашивают, откуда она приехала.

«Я чуть не плачу, когда отвечаю на этот вопрос, это разбивает мне сердце», — призналась женщина.

Синдром иностранного акцента считается крайне редким — в мире описаны лишь десятки подтверждённых случаев. Чаще всего он связан с повреждениями участков мозга, отвечающих за артикуляцию и интонацию. При этом сам язык и словарный запас не меняются — трансформируется именно звучание речи. Life.ru уже рассказывал об одном похожем случае, когда рак простаты дал неожиданное осложнение на речь американца: он заговорил с ирландским акцентом.