Рак простаты дал неожиданное осложнение на речь американца
ScienceAlert: Американец с редкой формой рака простаты заговорил с ирландским акцентом
У больного с редкой формой рака простаты из США внезапно появился ирландский акцент. Об этом пишет журнал ScienceAlert.
"Редкая форма рака простаты заставила мужчину лет 50 внезапно заговорить с акцентом, очень похожим на ирландский. [Это] резкое изменение, которое осталось с ним на всю оставшуюся жизнь", — говорится в публикации.
До сих пор было зафиксировано лишь два случая рака, которые стали причиной появления у больного синдрома иностранного акцента (FAS). Причём эти эпизоды связаны с заболеванием мозга. Случай же с американцем является первым. По данным учёных, пациент с диагнозом "метастатический гормоночувствительный рак простаты" не был ирландского происхождения и никогда не посещал Ирландию. Изначально у него даже не выявлялись заметные опухоли, хотя некоторые из них возникали по мере прогрессирования болезни.
По мнению врачей, это связано с редким паранеопластическим неврологическим расстройством, которое возникает, когда рак вне головного мозга вызывает иммунный ответ, воздействующий на нервную систему.
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