Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 14:56

Стало известно, жители каких регионов России грамотнее всего утилизируют батарейки

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Почти половина россиян (45%) сдают использованные батарейки в специализированные пункты приёма или специальные контейнеры. Таковы результаты ежегодного опроса Российского экологического оператора, посвящённого утилизации опасных отходов. Наибольшую сознательность проявили жители столицы, Московской и Кировской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Более половины жителей России регулярно сортируют бытовые отходы
Более половины жителей России регулярно сортируют бытовые отходы

Исследование показало, что 39% респондентов доставляют опасные отходы — градусники, лампы, батарейки — в пункты приёма или боксы в магазинах и офисах. Ещё 6% выбрасывают их в контейнеры для раздельного сбора. При этом 38% опрошенных по-прежнему смешивают все отходы в одном ведре. Лидерами по доле ответственных граждан стали Москва и Кировская область (по 70%), за ними следуют Подмосковье (65%), Ненецкий автономный округ (63%) и Ярославская область (62%).

В РЭО отметили, что формирование навыков сортировки отходов — одна из ключевых задач компании. С 2025 года в России реализуется нацпроект «Экологическое благополучие», цель которого к 2030 году — сортировка всех твёрдых коммунальных отходов, сокращение доли захоронения до 50% и вовлечение в оборот не менее четверти отходов в качестве вторсырья, передаёт РИАМО.

Более 300 предприятий по обработке и утилизации мусора построили в России с 2019 года
Более 300 предприятий по обработке и утилизации мусора построили в России с 2019 года

Ранее РЭО запустил первую очередь федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг», предназначенной для контроля экологической ситуации по 18 ключевым направлениям. Платформа будет агрегировать данные от 13 источников.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
  • Кировская область
  • Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar