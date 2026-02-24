Стало известно, жители каких регионов России грамотнее всего утилизируют батарейки

Почти половина россиян (45%) сдают использованные батарейки в специализированные пункты приёма или специальные контейнеры. Таковы результаты ежегодного опроса Российского экологического оператора, посвящённого утилизации опасных отходов. Наибольшую сознательность проявили жители столицы, Московской и Кировской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Исследование показало, что 39% респондентов доставляют опасные отходы — градусники, лампы, батарейки — в пункты приёма или боксы в магазинах и офисах. Ещё 6% выбрасывают их в контейнеры для раздельного сбора. При этом 38% опрошенных по-прежнему смешивают все отходы в одном ведре. Лидерами по доле ответственных граждан стали Москва и Кировская область (по 70%), за ними следуют Подмосковье (65%), Ненецкий автономный округ (63%) и Ярославская область (62%).

В РЭО отметили, что формирование навыков сортировки отходов — одна из ключевых задач компании. С 2025 года в России реализуется нацпроект «Экологическое благополучие», цель которого к 2030 году — сортировка всех твёрдых коммунальных отходов, сокращение доли захоронения до 50% и вовлечение в оборот не менее четверти отходов в качестве вторсырья, передаёт РИАМО.

Ранее РЭО запустил первую очередь федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг», предназначенной для контроля экологической ситуации по 18 ключевым направлениям. Платформа будет агрегировать данные от 13 источников.