Стало известно, жители каких регионов России грамотнее всего утилизируют батарейки
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Почти половина россиян (45%) сдают использованные батарейки в специализированные пункты приёма или специальные контейнеры. Таковы результаты ежегодного опроса Российского экологического оператора, посвящённого утилизации опасных отходов. Наибольшую сознательность проявили жители столицы, Московской и Кировской областей, а также Ненецкого автономного округа.
Исследование показало, что 39% респондентов доставляют опасные отходы — градусники, лампы, батарейки — в пункты приёма или боксы в магазинах и офисах. Ещё 6% выбрасывают их в контейнеры для раздельного сбора. При этом 38% опрошенных по-прежнему смешивают все отходы в одном ведре. Лидерами по доле ответственных граждан стали Москва и Кировская область (по 70%), за ними следуют Подмосковье (65%), Ненецкий автономный округ (63%) и Ярославская область (62%).
В РЭО отметили, что формирование навыков сортировки отходов — одна из ключевых задач компании. С 2025 года в России реализуется нацпроект «Экологическое благополучие», цель которого к 2030 году — сортировка всех твёрдых коммунальных отходов, сокращение доли захоронения до 50% и вовлечение в оборот не менее четверти отходов в качестве вторсырья, передаёт РИАМО.
Ранее РЭО запустил первую очередь федеральной государственной информационной системы «Экомониторинг», предназначенной для контроля экологической ситуации по 18 ключевым направлениям. Платформа будет агрегировать данные от 13 источников.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.