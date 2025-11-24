Россия и США
Регион
24 ноября, 14:36

Более 300 предприятий по обработке и утилизации мусора построили в России с 2019 года

Обложка © freepik

За период с 2019 года в России было введено в эксплуатацию 311 объектов обработки, утилизации и захоронения твёрдых коммунальных отходов общей мощностью 24 миллиона тонн в год, сообщила пресс-служба РЭО. По данным организации, новые предприятия, расположенные в 74 субъектах РФ, также обладают мощностями по утилизации и обезвреживанию отходов объёмом почти 8 миллионов тонн ежегодно.

Четыре российских региона получат субсидии на создание комплексов по переработке отходов

Развитие инфраструктуры обеспечивается за счёт различных финансовых инструментов, включая выпуск облигаций на 75 миллиардов рублей и механизмы государственно-частного партнёрства. Благодаря концессионным соглашениям в 50 регионах создано 10,2 миллиона тонн мощностей с общим объёмом инвестиций около 267 миллиардов рублей.

Глава РЭО Рашид Исмаилов отметил системную работу по наведению порядка в отрасли, подчеркнув открытый диалог между федеральным центром и регионами. Руководитель «Зелёного Фонда» Олег Иванов выделил формирование новой перерабатывающей отрасли как ключевое достижение реформы, сообщает РИАМО.

РЭО выделит более 50 млрд рублей на переработку отходов до конца года

Ранее россиянам рассказали о строительстве дорог из вторсырья. По данным РЭО, в 2024 году в РФ построили около 9000 км дорог с использованием вторсырья. В качестве вторичного сырья сегодня используют асфальтобетонный гранулят, металлургические шлаки, золошлаковые смеси, резиновую крошку, а также вторичные щебёночно-песчано-гравийные, щебёночно-песчаные и гравийно-песчаные смеси, щебень и вторичные грунты.

