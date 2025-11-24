Более 300 предприятий по обработке и утилизации мусора построили в России с 2019 года

За период с 2019 года в России было введено в эксплуатацию 311 объектов обработки, утилизации и захоронения твёрдых коммунальных отходов общей мощностью 24 миллиона тонн в год, сообщила пресс-служба РЭО. По данным организации, новые предприятия, расположенные в 74 субъектах РФ, также обладают мощностями по утилизации и обезвреживанию отходов объёмом почти 8 миллионов тонн ежегодно.

Развитие инфраструктуры обеспечивается за счёт различных финансовых инструментов, включая выпуск облигаций на 75 миллиардов рублей и механизмы государственно-частного партнёрства. Благодаря концессионным соглашениям в 50 регионах создано 10,2 миллиона тонн мощностей с общим объёмом инвестиций около 267 миллиардов рублей.

Глава РЭО Рашид Исмаилов отметил системную работу по наведению порядка в отрасли, подчеркнув открытый диалог между федеральным центром и регионами. Руководитель «Зелёного Фонда» Олег Иванов выделил формирование новой перерабатывающей отрасли как ключевое достижение реформы, сообщает РИАМО.

Ранее россиянам рассказали о строительстве дорог из вторсырья. По данным РЭО, в 2024 году в РФ построили около 9000 км дорог с использованием вторсырья. В качестве вторичного сырья сегодня используют асфальтобетонный гранулят, металлургические шлаки, золошлаковые смеси, резиновую крошку, а также вторичные щебёночно-песчано-гравийные, щебёночно-песчаные и гравийно-песчаные смеси, щебень и вторичные грунты.