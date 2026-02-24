Трамп принимает противопоказанный ему аспирин, превышая дозировку

Президент США Дональд Трамп совершает опасную ошибку в самолечении. По словам врача-кардиолога Ирины Васильевой, политик принимает аспирин в повышенной дозировке, несмотря на то, что этот препарат ему противопоказан. Об этом доктор написала в своём Telegram-канале.

Поводом для комментария Васильевой стало интервью Трампа, в котором он признался, что использует аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, причём в дозе, превышающей предписания лечащего врача.

Кардиолог пояснила, что, согласно современным исследованиям, профилактический приём аспирина не приносит пользы, а лишь повышает риск внутренних кровотечений. Особенно данное предостережение касается людей после 60 лет, добавила врач, отметив, что Трамп значительно старше этого возраста.

Ранее стало известно, что основная угроза для сердечно-сосудистой системы кроется в цифрах на тонометре. Неконтролируемая артериальная гипертония становится причиной 95% случаев хронической сердечной недостаточности. При этом около 1,5 миллиарда человек в мире живут с повышенным давлением, зачастую даже не подозревая об этом. Каждый пропущенный приём препарата не просто ухудшает показатели, а неотвратимо приближает сердечную катастрофу.