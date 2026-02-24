Владимир Путин
24 февраля, 14:58

Вернутся не все: Степашин провёл «красную линию» для релокантов

Степашин усомнился в возвращении Акунина* и Быкова* в Россию

Обложка © РИА Новости / Анастасия Березина

Писатели Борис Акунин* и Дмитрий Быков* вряд ли смогут вернуться в Россию. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-премьер России Сергей Степашин.

По его словам, часть уехавших творческих деятелей может вернуться, но не все.

«Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин* не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову*. А остальные а чего не приехать?» — заявил он.

В начале декабря мировой суд Москвы окончательно приговорил Акунина* заочно к 15 годам колонии, добавив один год к ранее назначенному наказанию. В январе суд ужесточил режим отбывания, назначив колонию строгого режима. Писатель признан виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Дмитрий Быков* заочно осужден на семь лет лишения свободы. Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

А ранее депутат Госдумы и певец Денис Майданов прокомментировал возвращение в Россию артистов, уехавших после начала СВО. По его словам, многие давно осознали, что совершили эмоциональную и карьерную ошибку, но их раскаяние должно быть искренним.

*Признаны в РФ иноагентами, включены в перечень террористов и экстремистов

Марина Фещенко
