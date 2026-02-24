Солиста группы Shortparis Николая Комягина похоронили в Петербурге

Напомним, ранее блогерша Ксения Собчак сообщила, что умер лидер группы Shortparis Николай Комягин, ему было 39 лет. Она назвала смерть лидера Shortparis огромной потерей. По её словам, это был талантливый и самобытный музыкант из Сибири, искренне болевший за русскую культуру. Shortparis — российская арт-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2012 год. Её участники определяют свой жанр как пост-поп, поп-нуар или авант-поп и сознательно противопоставляют себя традиционной музыкальной индустрии, перенося акцент с клубных концертов на перформансы и выступления на нетрадиционных площадках.