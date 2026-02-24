Солиста группы Shortparis Николая Комягина похоронили в Петербурге
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ _shortparis_
В Санкт-Петербурге простились с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным, который умер после тренировки по боксу. Музыканта похоронили на Смоленском кладбище, сообщает РИА «Новости».
Поклонники засыпали могилу артиста огромным количеством цветов и венков. Траурная церемония прощания состоялась в Феодоровском соборе в первой половине дня 24 февраля.
Напомним, ранее блогерша Ксения Собчак сообщила, что умер лидер группы Shortparis Николай Комягин, ему было 39 лет. Она назвала смерть лидера Shortparis огромной потерей. По её словам, это был талантливый и самобытный музыкант из Сибири, искренне болевший за русскую культуру. Shortparis — российская арт-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 2012 год. Её участники определяют свой жанр как пост-поп, поп-нуар или авант-поп и сознательно противопоставляют себя традиционной музыкальной индустрии, перенося акцент с клубных концертов на перформансы и выступления на нетрадиционных площадках.
