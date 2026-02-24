Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 19:22

Школа авторов VK запускает интенсив «Азбука UGC» для блогеров с 17 марта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Elagin

Школа авторов VK открыла регистрацию на образовательный интенсив «Азбука UGC», который пройдёт в онлайн-формате с 17 по 20 марта. Программа рассчитана на блогеров, которые хотят научиться создавать продающий контент и эффективно его монетизировать.

Участников ждёт погружение в ключевые аспекты работы креатора с брендами: от требований к качеству и упаковки контента до организации продакшена и развития личного бренда. Отдельное внимание уделят базовым элементам визуала — свету, композиции и чистоте кадра, которые напрямую влияют на коммерческий успех.

Главным экспертом выступит Ксения Смолина, практикующий контент-креатор с пятилетним опытом, сотрудничавшая с «Кофеманией», «Л’Этуаль», PUSY, Look Online и другими известными брендами.

Лучшие участники получат доступ к закрытой онлайн-встрече, где эксперты разберут их сообщества ВКонтакте и дадут персональные рекомендации по структуре, контенту и развитию.

Молодые пользователи переключились с Telegram на VK
Молодые пользователи переключились с Telegram на VK

Ранее сообщалось, что с момента запуска VK Видео в сентябре 2023 года сервис был установлен на мобильные устройства и Smart TV более 100 миллионов раз. В декабре 2025 года месячная аудитория платформы составила 81,5 миллиона пользователей. В январе 2026 года среднесуточное число посетителей превысило 42 миллиона человек.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • vk
  • Другие новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar