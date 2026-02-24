«Нож в спину»: На Западе предрекли Зеленскому бунты из-за возможных территориальных уступок
Politico: После мира с Россией Украину могут захлестнуть беспорядки
Американское издание Politico опубликовало материал, в котором прогнозирует серьёзные внутриполитические потрясения на Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией. По мнению авторов, споры о возможной «сдаче земель» могут выйти из-под контроля и вылиться в массовые беспорядки.
«Для патриотов и фронтовиков это будет как нож в спину», — говорится в публикации.
Издание также отмечает острый дефицит живой силы в ВСУ и падение популярности мобилизации среди населения. Всё меньше украинцев готовы отправляться на фронт. Кроме того, растёт недоверие к западным партнёрам: оппозиционные политики указывают, что у населения крепнет впечатление, будто Запад готов вести войну «до последнего украинца».
Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что в ходе мирных переговоров США требуют уступок лишь от Украины, но не от России. Украинский политик заявил, что завершение конфликта уже близко, однако прежде всего необходимо обсуждать гарантии безопасности.
