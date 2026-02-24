Зеленский сообщил о прибытии на Украину «большого пакета» ракет для ПВО

Владимир Зеленский заявил, что страна получила крупную партию ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом стало известно из трансляция заседания «коалиции желающих» в Киеве.

«Два дня назад на Украину прибыл большой пакет ракет для ПВО», — сказал Зеленский, не раскрывая деталей о типах вооружений. Он также отметил, что это лишь первая часть поставки — в ближайшее время ожидаются новые партии от западных союзников.

Ранее Зеленский признавался, что 80% украинской территории по-прежнему не защищены средствами ПВО. При этом Германия уже отдала Киеву все ракеты и сама осталась без боеприпасов. Глава МИД ФРГ Вадефуль признал, что вся продукция, сходящая с конвейеров в США, сразу же направляется на Украину. При этом платят за этого немцы и жители других европейских стран.